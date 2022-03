Krötenwanderung in der Region : Kröten sitzen in den Startlöchern

Siebengebirge Bislang war die Bewegungslust der Kröten und Frösche in der Region gebremst - zu kalt und zu trocken waren die letzten Wochen. Doch das könnte sich demnächst ändern und die Amphibien ihre Wanderung zu den Laichgewässern antreten.

Solche Wanderpausen seien allerdings nicht ungewöhnlich. „Es kommt ja öfter vor, dass wir im März kalte Tage haben.“ Einige Kröten, Frösche und Molche haben sich auch schon in den ersten wärmeren Tagen im Februar auf die Wanderschaft in ihre Laichgewässer begeben. „Ich habe bereits die ersten Laichballen gesehen“, berichtet der Biologe.

Amphibien haben eine innere Uhr die ihnen sagt, wann die Reise losgehen soll. „Diese innere Uhr wird jedoch getriggert durch die Wetterbedingungen“, so Weddeling. So dürfen die Nachttemperaturen nicht unter fünf Grad liegen. Trockenheit ist ein zusätzliches Hindernis.

Denn auch wenn die Tiere nicht unter den Autoreifen landen, kann schon der Luftdruck vorbeifahrender Autos so groß sein, dass Knochen und innere Organe beschädigt werden. Immerhin gehören die Massaker, die sich noch bis vor einigen Jahren auf der Kreisstraße 25 zwischen Vinxel und dem Kloster Heisterbach abgespielt haben, der Vergangenheit an.

Sorge vor Ausbreitung des Salamanderpilzes

Auch wenn es die klimatischen Veränderungen den Amphibien nicht leicht machen, hat es zumindest in der Region noch kein Artensterben gegeben. „Es sind alle Arten noch da und teils auch in guten Beständen“, berichtet Weddeling. Dennoch hofft er, dass es in diesem Jahr nicht wieder einen Trockensommer gibt wie in den Jahren 2018 bis 2020.