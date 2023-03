Neues vom Hotspot KW factory in Königswinter Wo Klassik auf Street-Art trifft

Neben den vier klassischen Konzerten der Jungen Philharmonie Köln, die, so Hartung, Studenten mit „phänomenaler Qualität“ aus der ganzen Welt in ihren Reihen hat, kommen weitere vier Konzerte aus dem Bereich Jazz, Pop, Rock. Diese Sparte betreut der Bad Honnefer Linus Grün; er wird gleichzeitig in der Hotspot KW factory eine Musikschule einrichten. Ab April werden auch die Ausstellungsräume zu besichtigen sein. In den oberen Stockwerken geht die Arbeit weiter. Helmut Reinelt: „Ich hoffe dass wir Akzente setzen können, die Königswinter nicht so schnell los wird.“