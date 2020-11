Baumfällungen im Schmelztal : Landstraße 144 bei Bad Honnef ist vier Tage lang gesperrt

Bad Honnef Auf Verkehrsbehinderungen und großräumige Umleitungen müssen sich die Autofahrer im Siebengebirge ab Dienstag, 24. November, einstellen. Im Schmelztal entlang der Landstraße 144 müssen Bäume gefällt werden.

Laut Mitteilung der Stadt wird das Schmelztal am Dienstag, Donnerstag und Freitag halbseitig für den Verkehr gesperrt. Der Verkehr wird in dieser Zeit über eine Ampelanlage geregelt. Am Mittwoch, 25. November, wird die Landstraße 144 zusätzlich in der Zeit von 9 bis 15 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Sperrung erstreckt sich vom Ortsausgang Bad Honnef-Tal ab dem Sportplatz über die L 144 bis zum Ortseingang Bad Honnef Himberg, Einmündung Herchenrohter Straße. Eine Umleitung für Fahrzeuge über Königswinter-Ittenbach, Königswinter-Niederdollendorf und Bad Honnef-Rhöndorf (Landstraßen 83, 331 und Bundesstraße 42) wird ausgeschildert, teilt die Stadt weiter mit. Ortskundige werden gebeten, den Bereich selbstständig zu umfahren.