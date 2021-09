Leiche im Kofferraum : 22-Jährige aus Königswinter muss drei Jahre in Haft für Tod der Mutter

Wenige hundert Meter vom Wohnhaus entfernt, stellten die 22-Jährige und die beiden Teenager den Wagen an dieser Straße in Quirrenbach ab. Foto: Frank Homann

Königswinter/Bonn 48-jährige, bettlägrige Mutter mit Kissen erstickt: Das Bonner Schwurgericht sieht eine „minderschwere Schuld“ bei Tochter der Toten (22) und ihrer Freundin (16).

Kammer bleibt unter Forderung der Staatsanwaltschaft

Am 28. Dezember war die Polizei an die Kochenbacher Straße in dem zu Königswinter gehörenden Weiler Eudenbach gerufen worden: Anwohnern war ein anthrazitgrauer Kleinwagen vom Typ Renault aufgefallen, der leicht schräg und ohne Kennzeichen am Straßenrand geparkt worden war. Weil den Beamten außer leichten Unfallspuren nichts nennenswert Verdächtiges an dem Wagen aufgefallen war, ließen sie das Fahrzeug sicherstellen und auf das Gelände eines Abschleppunternehmens bringen.