Seit 24 Jahren über den Rhein : Linzer Fähre muss auf die Werft

Linz Nach ungezählten Fahrten über den Rhein – immer von links nach rechts und von rechts nach links – muss die Linzer Rheinfähre „St. Johannes“ aufs Trockendeck. Das Gute ist: Der Fährbetrieb kann dennoch weitergehen.

Seit dem vergangenen Sommer gibt es ein Problem an den Klappen der Fähre, das jetzt behoben werden soll. Statt wie üblich auf die andere Rheinseite ging es für die „St. Johannes“ jetzt rheinabwärts: Sie machte sie sich auf den Weg in eine mehrwöchige Reparaturpause nach Mondorf. „Die St. Johannes ist seit 1997 im Dienst und war vor dem Neubau der „Linz-Remagen“ das Flaggschiff unserer Fährgesellschaft“, so Udo Scholl, Geschäftsführer der Rheinfähre Linz-Kripp GmbH. „Die nun anstehenden Reparaturarbeiten haben wir daher in den letzten Wochen genau geplant und vorbereitet“.