Ozobots wecken Begeisterung fürs Programmieren : Mini-Roboter faszinieren die Bad Honnefer Schüler

Hans und Carl betrachten an der Grundschule Am Reichenberg einer der winzig kleinen Roboter. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Ozobots wecken an Bad Honnefer Grundschule Am Reichenberg die Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren.

In der Grundschule Am Reichenberg sind die Roboter unterwegs. Zwölf Ozobots drehten dort ihre Runden – und Dritt- und Viertklässler zeigten den kleinen Flitzern, wo’s langgeht.

Der Förderverein der Schule hat die Ozobots erworben für mehr als 2000 Euro. Das Haus des Stiftens unterstützte die Anschaffung mit 1000 Euro, so Nina Gädeker, die stellvertretende Vorsitzende. „So soll den Schülern ein erster Kontakt zur Codierung ermöglicht werden.“ Die Aktion läuft unter der „Code Week Bonn/Rhein-Sieg“, die bei Kindern die Begeisterung für das Tüfteln, Hacken und Programmieren wecken und ihnen die Chance geben soll, hinter die Kulissen der digitalen Welt zu schauen.

In der Vergangenheit, erläuterte Schulleiterin Nicola Kiwitt, konnten die Schüler auf iPads bereits die Programmiersprache „Scratch“ ausprobieren. Immer zwei Schüler waren nun mit einem Ozobot beschäftigt, während auf dem iPad vor ihnen Schülermutter Anna Seidel auftauchte und Anweisungen erteilte. Gädeker: „Sie erklärt den Kindern vom eigenen PC aus alles.“

Die Kinder malten Figuren auf weißes Papier – mit schwarzem Filzstift, aber auch die Farben Rot, Grün und Blau traten in Erscheinung. Das hatte seine Gründe: Die Ozobots lassen sich gezielt mit Farbcodes steuern und fahren so die Wunschstrecke des Schülers ab. „Wenn der Ozobot auf die rote Strecke fährt, leuchtet er rot“, meinte Johanna, die mit Lotta einen Ozobot mit den Blinkelämpchen betreute. Mit ihren Farbcodes konnten die Kinder Richtung und Geschwindigkeit der Roboter ändern. So bedeutet etwa die Kombination aus den Farben Blau, Rot, Grün: rechts abbiegen. Lotta: „Das macht großen Spaß.“ Das fanden auch Carl und Hans. Sie meinten: „Die Ozobots sehen aus wie R2-D2 aus ,Star Wars'.“