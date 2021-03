Gewinne gegen den Landestrend : Mit Demuth gewinnt die CDU

Kreis Neuwied Die 38-jährige Christdemokratin holt zum dritten Mal das Direktmandat im Wahlkreis Linz/Rengsdorf.

In Mainz verfolgte Demuth dieses Mal den Wahlabend. Froh war sie nicht nur darüber, mit 40,4 Prozent ein ähnlich gutes Ergbnis wie 2016 eingefahren zu haben, als sie das Direktmandat mit 40,6 Prozent der Stimmen gewann. Vor allem freute sie der Vorsprung gegenüber ihrem sozialdemokratischen Mitbewerber Jürgen Hühner. Der konnte den positiven Landestrend zugunsten seiner Partei nicht in Stimmen für sich ummünzen: Der bekannte Gastronom, Wirt der Malberg-Hütte in Hausen, schaffte 25,0 Prozent. Beim Urnengang 2016 holte die damalige SPD-Bewerberin Birgit Haas 30,8 Prozent. „Einen Vorsprung von 15 Prozent gegenüber Mitbewerbern hatte ich noch nie“, sagte Ellen Demuth in einer ersten Reaktion dem GA. „Das ist eine tolle Honorierung meiner Arbeit im Wahlkreis. dafür bin ich sehr dankbar“, so die 38-Jährige. Landesweit habe sie in ihrem Wahlkreis eines der besten CDU-Ergebnisse überhaupt eingefahren. Erst gegen kurz vor 22 Uhr stand das endgültige Wahlergebnis in ihrem Wahlkreis fest, der Vorsprung von Demuth aus Hühner hatte ich allerdings im Laufe des Abends ausgebaut.