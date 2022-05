Eilantrag an Verwaltungsgericht Köln : BUND will Grafenwerth-Konzerte weiterhin verhindern

Am Samstag soll das erste Open-Air-Konzert auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth gespielt werden. Gegen die Konzerte will der BUND erneut klagen. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Der BUND geht weiter juristisch gegen die „Sommer Open Air“-Reihe auf der Insel Grafenwerth vor. Die Kreisgruppe Rhein-Sieg des Umweltverbandes hatte schon einmal vom Verwaltungsgericht Recht bekommen. Jetzt geht sie gegen die Einzelfallgenehmigung durch den Rhein-Sieg-Kreis vor.

Mit der Genehmigung der drei Konzerte während des anstehenden Pfingstwochenendes auf der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth durch den Rhein-Sieg-Kreis möchte sich die BUND-Kreisgruppe Rhein-Sieg nicht zufriedengeben: Der Umweltverband kündigte am Dienstag an, mit einem Eilantrag gegen die erfolgte Einzelfallzulassung für ein Klassikkonzert, den Auftritt von Harfenist Andreas Vollenweider und von Rocklegende Patti Smith vorgehen zu wollen.

Voraussichtlich am Mittwoch soll laut BUND der neuerliche Eilantrag beim Verwaltungsgericht Köln eingereicht werden. Ausnahmen könne der Rhein-Sieg-Kreis nur für Veranstaltungen aussprechen, „die die Inselnatur nicht beeinträchtigen“, erklärte Achim Baumgartner, Sprecher der Kreisgruppe Rhein-Sieg-Kreis des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND). „Dabei besteht kein Entscheidungsspielraum der Verwaltung“, stellte Baumgartner klar. Dies habe der Rhein-Sieg-Kreis in seinem Bescheid von Montag zur Genehmigung von gleich drei Veranstaltungen nicht beachtet.

BUND: Konzerte auf Insel Grafenwerht mit mehr als 100 Dezibel

Nach dem Dafürhalten des BUND handelt es sich bei den drei Konzerten um Veranstaltungen „mit mehr als 100 Dezibel, die sonst in Stadien oder Konzertsälen stattfinden“, so Baumgartner. Es sei ausgeschlossen, diese in ein Landschaftsschutzgebiet zu verlegen und damit die Erholungsnutzung zu beeinträchtigen beziehungsweise die Vögel und Fledermäuse zu gefährden.

„Absurd“, so der Kreissprecher, sei „die jetzt gefundene Regelung im Ausnahmebescheid, man solle Fledermäuse, die in Nistkästen vorgefunden werden, kurz vor der Veranstaltung mitsamt den Kästen einfach umhängen“, erklärte er. „Das kann bis zum Tod der Tiere führen.“ Das Umhängen stelle einen artenschutzrechtlichen Verstoß dar und trage in keiner Weise zur Lösung bei, sondern verschärfe den Konflikt. Fledermäuse in Baumhöhlen würden von Anfang an nicht vor Lärm im Sinne des Bescheids geschützt, findet der BUND.

Kreis hatte Genehmigungen für drei Konzerte auf Grafenwerth erteilt