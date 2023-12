Musizierender Rhein-Sieg-Kreis Warum nicht alle Preisträger auf die Bühne können

335 Musiker und Musikerinnen haben in diesem Jahr am Wettbewerb „Musizierender Rhein-Sieg-Kreis“ teilgenommen, Solisten waren ebenso dabei wie Duos, große und kleine Ensembles und sogar ganze Musikklassen. Was sie alle den fachkundigen Juroren an zwei Wettbewerbs-Wochenenden im November, durchgeführt an verschiedenen Orten im Rhein-Sieg-Kreis, präsentierten, konnte sich nicht nur hören lassen, sondern hat selbst erfahrene Musikprofis restlos begeistert: Von insgesamt 78 musikalischen Beiträgen wurden 54 mit einem ersten Preis ausgezeichnet, 20-mal wurde der zweite Preis vergeben und viermal der dritte.