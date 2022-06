Ab hier wird es illegal : Neue Beschilderung im Siebengebirge soll zeigen wo es lang geht

Diskussion um Durchfahrtsverbot : Naturschützer fordern versenkbare Poller am Kutschenweg in Königswinter Der Kutschenweg in Königswinter wird für Feuersalamander immer wieder zur tödlichen Falle. Obwohl die Durchfahrt dort nur in Ausnahmefällen gestattet ist, geraten die Tiere oft unter die Räder. Eine Lösung mit versenkbaren Pollern wartet schon acht Jahre auf Umsetzung.