1,8 Millionen teurer Umbau von Haus Schlesien : Neue Erinnerungslandschaft erlaubt multimediale Zeitreisen

Sonderausstellung in Haus Schlesien : Töpferkunst und jede Menge Erinnerungen in Heisterbacherrott Das Pfauenaugendekor ist bis heute ein Klassiker. In Blau und Weiß auf Krügen, Tellern und Bechern steht es für die jahrhundertelange Töpfertradition im einst schlesischen Bunzlau. Bis Mitte Juli zeigt Haus Schlesien in Heisterbacherrott jetzt zahlreiche Exponate aus der ehemaligen Bunzlauer Heimatstube in Siegburg.