Bad Honnefer Stadtverband feiert 125-jähriges Bestehen : Neuer DRK-Flitzer schafft Steigungen bis hinauf zur Löwenburgruine

Bad Honnef Dass auch „kleine“ Geschenke zum Geburtstag eine große Freude auslösen können, zeigt sich jetzt bei der Feier zum 125-jährigen Bestehen des DRK Bad Honnef: Das neue, recht kompakte Einsatzfahrzeug „Ranger“ ist klein, wendig und mit alles ausgestattet, was man für Rettungseinsätze benötigt – von der Schleifkorbtrage über Seilwinden bis zu Nachtscheinwerfern.

„Wir sind enorm dankbar, dass es so eine tolle Organisation in unserer Stadt gibt.“ Mit einem Jahr Verspätung konnte Bürgermeister Otto Neuhoff am Samstag nun endlich ganz offiziell dem Stadtverband des Deutschen Roten Kreuzes zum 125-jährigen Jubiläum gratulieren. Eigentlich hätte der besondere Geburtstag bereits im vergangenen Jahr groß gefeiert werden sollen, doch Corona machte allen Plänen einen Strich durch die Rechnung. Am Freitag hatten die Mitglieder noch gezittert, dass die Festivitäten aufgrund des angekündigten Unwetters abermals ins Wasser fallen könnten, „aber zum Glück ging es ja für die Region gimpflich aus“, so DRK-Vorstandsmitglied Jens Koelzer erleichtert. Sowohl der Festakt am Freitagabend im Weinhaus Steinbach als auch der Tag der offenen Tür am Samstag im DRK-Quartier an der Austraße konnten wie geplant von statten gehen.