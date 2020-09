Eine Chance für die Natur in Rhöndorf : Neuer Lebensraum im alten Weinberg

Bad Honnef Die freigelegte Fläche am Ulaneneck oberhalb von Rhöndorf steht beispielhaft für viele Stellen, an denen das vom Rhein-Sieg-Kreis getragene Großprojekt einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz leistet.

Dem scharfen Auge von Felix Pieper entging der kleine Zaungast nicht. Während der Winzer mit den Projektverantwortlichen von „Chance 7“ am Ulaneneck über die ökologische Reaktivierung eines Weinbergs informierte, fand sich eine Mauereidechse ein. Schließlich geht es um ihren Lebensraum. Die Fläche oberhalb des Ziepchensplatzes in Rhöndorf steht beispielhaft für viele Stellen, an denen das seit 2010 vom Rhein-Sieg-Kreis getragene Naturschutzgroßprojekt einen Beitrag zu Umwelt- und Naturschutz leistet.

Fünf Jahre nach dem Start der Umsetzung ist es Zeit für eine Halbzeitbilanz, die am Donnerstag mit der Vorstellung eines Biotopverbunds für Amphibien in Hennef sowie der Renaturierung von Wiesen- und Weideflächen in Windeck eine Fortsetzung finden wird. Dass sich etwas tut auf den rund 3000 Quadratmetern unterhalb des Ulanendenkmals, ist schon vom Ortskern aus zu erkennen. Erstmals nach Jahren, in denen das Gelände komplett von Büschen zugewachsen war, ist nun die Sichtachse zum Drachenfels wieder hergestellt.