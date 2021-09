Kleinod in Aegidienberg : Neuer Naturerlebnispfad rund um den Himberger See

Aegidienberg Allerlei interaktive Stationen bringen Themen wie Geologie und Nachhaltigkeit näher. Ein Unternehmen installiert die unterschiedlichen Stationen.

Natur erleben: Das gilt in Zukunft in besonderem Maße auch rund um den Himberger See. Denn dort entsteht im Rahmen des vom Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz des Landes Nordrhein-Westfalen geförderten Wettbewerbs „Naturpark.2021.NRW“ ein Naturerlebnispfad, der vor allem Kindern die Natur näher bringen soll. Die Arbeiten zur Einrichtung beginnen am Montag, 13. September. Das teilen der Naturpark Siebengebirge und die Stadt Bad Honnef mit.