Am Königswinterer Kutschenweg werden Felsanker und Stützmauern saniert : Neuer Schutz vor Steinschlägen am Drachenfels

Zur Sicherung vor Hangrutschen am Drachenfels sind am oberen Kutschenweg Schutzwände aus Holzbohlen errichtet worden. Foto: Frank Homann

Königswinter Der bröckelnde Drachenfels bekommt neue Sicherheitsaccessoires: Am Kutschenweg auf der Rückseite der Königswinterer Tourismusattraktion sind neue Felsacker und Stützmauern vorgesehen.

Die Symptome klingen schon besorgniserregend: An „Gebirgsauflockerung“, „Gesteinsverwitterung“ und „Durchwurzelung“ leidet der Drachenfels laut Diagnose der Bezirksregierung Köln entlang des Königswinterer Kutschenwegs – auf der rheinabgewandten Seite der hoch über dem Rheintal thronenden Tourismusattraktion. Nachdem sich dort zwischen der Bergstation der Drachenfelsbahn und dem darunter liegenden Wendeplatz im März 2019 mehrere, bis zu einem halben Meter große Felsbrocken gelöst hatten, die auf den Kutschenweg fielen, steht der poröse Berg unter besonderer Beobachtung von Experten. Im Frühjahr sind jetzt am Kutschenweg weitere Arbeiten zur Sicherung vor Steinschlägen geplant.

Wanderweg muss nicht dauerhaft gesperrt werden

Die gute Nachricht für Wanderer und Tagestouristen ist: Trotz der beabsichtigen Bauarbeiten muss der beliebte Wanderweg nicht gesperrt werden, wie Dennis Heidel, stellvertretender Pressesprecher der Bezirksregierung Köln, auf GA-Anfrage erklärte. „Die Maßnahme findet im laufenden Betrieb statt. Mit temporären Sperrungen ist zu rechnen, eine dauerhafte Sperrung einzelner Bereiche (Kutschenweg, Aufgang zur Ruine) ist nicht vorgesehen“, sagte Heidel.

Die Arbeiten ab dem kommenden Frühling sind nicht einer akuten Gefahrenlage am Drachenfels geschuldet, wie Antonius Nolden, Sprecher des Rhein-Sieg-Kreises, auf GA-Anfrage erklärte. „Es handelt sich hierbei um den seit längeren geplanten dritten Bauabschnitt der Bezirksregierung Köln zur Sanierung des Sicherungssystems der Drachenfelsspitze“, sagte Nolden. Auch die Bezirksregierung betont, dass die Bauarbeiten nicht wegen einer neuerlichen Gefahr durchgeführt werden. „Es handelt sich hier um keine Notsicherungsmaßnahme, gleichwohl um eine geplante Verkehrssicherungsmaßnahme“, erklärte Dennis Heidel.

Hintergrund: Nachdem sich im März vor zwei Jahren mehrere Felsbrocken am Kutschenweg gelöst hatten, war im September 2019 ein etwa 1,50 Meter hohe und circa 60 Meter lange Holzwand – ein sogenannter Bohlträgerverbau – installiert worden, um den Kutschenweg abzusichern. Fußgänger, Radfahrer und der Lieferverkehr sind damals mit Abstand am Felshang vorbeigeführt worden.

Eselsweg seit Ende 2019 wieder frei

Noch mehr Arbeit wartete auf der gegenüberliegenden, dem Rhein zugewandten Seite auf die Fachleute: Am Eselsweg, dem direkten Weg von der Königswinterer Altstadt hoch zum Drachenfels-Plateau, konnte im November 2019 die dreijährige Komplettsperrung aufgehoben werden. Rund 3,5 Millionen Euro kosteten die Sicherungs und Erneuerungsarbeiten an den dortigen Felsankern, die den Drachenfels nachhaltig stabilisieren sollen. Die Krux: Der Kutschenweg war somit wegen der Maßnahmen am Eselsweg für lange Zeit der einzig durchgängig befahrbare und begehbare Zugang zum Drachenfelsplateau.

Mauern werden neu verfugt

Sobald der Winter vorbei ist, werden am Kutschenweg die alten, gemauerten Stützmauern neu verfugt und einzelne Felsanker, die die Drachenfelsspitze zusammenhalten, erneuert. Ferner ist vorgesehen, dass einzelne Felsnägel gesetzt werden, um unsichere Felspartien zu fixieren. Saniert wird außerdem der Beton des umlaufenden Betonbalkens. Und nicht zuletzt sollen Spalten im Fels geschlossen werden, um weitere Frostsprengungen des Gesteins zu vermeiden. „Mehrere Spannglieder haben ihre Auslastung fast erreicht beziehungsweise überschritten – sie befinden sich jedoch noch im sogenannten Sicherheitsbereich“, erklärte Dennis Heidel.

Arbeiten dauern zwei Jahre

Der abschließende Umfang der Arbeiten könne allerdings erst nach dem Freischnitt des Areals an der Drachenfels-Ruine und nach dem Gerüstbau festgestellt werden, so Heidel. „Die Maßnahme ist zunächst auf zwei Jahre angelegt kann sich aber je nach Befund und Witterungsverhältnissen gegebenenfalls verlängern“, so der Sprecher der Bezirksregierung.

Knifflig machen die angekündigten Sicherungsarbeiten, dass sie im Naturschutzgebiet stattfinden. „Als Verkehrssicherungsmaßnahmen bleiben die Maßnahmen von den Verboten der Naturschutzgebietsverordnung unberührt. In entsprechenden Gutachten konnte nachgewiesen werden, dass das Vorhaben die Erhaltungsziele des Fauna-Flora-Habitat-Gebietes (Natura 2000-Gebiet der EU) nicht erheblich beeinträchtigt und Belange des Artenschutzes nicht berührt werden“, erklärte Antonius Nolden. Für die unvermeidbaren Eingriffe in das Naturschutzgebiet habe die Bezirksregierung bereits im Umfeld des Burghofes Ausgleichsmaßnahmen durchgeführt. Dazu gehörten etwa die Entsiegelung und die Renaturierung eines Weges, so Nolden.

Zunächst wird der Hang freigeschnitten

Foto: Grafik: GA Der Hang am Kutschenweg muss gesichert werden.

Die Freischnittarbeiten sollen laut Kreisverwaltung „in diesem Winter noch beginnen“, erklärte Antonius Nolden. Größere Bäume sollen nach Möglichkeit auf dem Areal erhalten bleiben. Nur Efeubewuchs, kleinere Bäume und Gebüsche sollen entfernen werden, um den Zustand der Sicherungssysteme und des Felsens genauer beurteilen zu können.