Der Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II : Neuer Wahlkreis reicht bis über den Rhein

Rhein-Sieg-Kreis Im Wahlkreis 26 - Rhein-Sieg-Kreis II sind erstmals die Kommunen Bad Honnef, Königswinter, Meckenheim, Wachtberg und Teile von Hennef zusammengeführt.

Dieser Wahlkreis ragt in gleich mehrfacher Hinsicht he­raus: Wie viele der derzeit 128 Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen hat der Wahlkreis 26 – Rhein-Sieg-Kreis II erst vor wenigen Monaten ein völlig neues Gesicht bekommen. He­rausragend sind alleine schon die Silhouetten der per Wahlkreisreform miteinander verbundenen Kommunen: Mit Bad Honnef und Königswinter gehören zwei Siebengebirgsstädte mit ihren zahlreichen Gipfeln ebenso dazu wie einige, vor allem Höhenorte der Stadt Hennef, die Gemeinde Wachtberg mit ihrem Rodderberg und nicht zuletzt die Blütenstadt Meckenheim.

Eine Besonderheit, die weit und breit ihresgleichen sucht, ist die Tatsache, dass der NRW-Landtag, der die Änderungen der Wahlkreiszuschnitte mehrheitlich gebilligt hat, den Rheinstrom, der den Wahlkreis sozusagen in der Mitte teilt, nicht als womöglich trennendes, sondern verbindendes Element wahrgenommen hat. Getrennt sind die Hennefer Orte Westerhausen, Dambroich, Rott, Söven, Eichholz, Dahlhausen und Eulenberg vom übrigen Stadtgebiet, welches mit Eitorf, Much, Neunkirchen-Seelscheid, Ruppichteroth und Windeck zum neuen Wahlkreis 25 zählt. Den Bewerberinnen und Bewerbern für das Direktmandat obliegt nun die Aufgabe, die Kommunen auf beiden Seiten des Rheins im Blick zu haben.

Andrea Milz holt fünfmal das Direktmandat für die CDU

Wegen ihres Wechsels in die Staatskanzlei musste sie im Gegenzug auf ihr Direktmandat verzichten. Später kündigte die Politikerin aus Königswinter an, bei der Landtagswahl 2022 nicht mehr für ihren Wahlkreis zu kandidieren – nach 17 Jahren im Landesparlament.

Neun Kandidaten wollen das Direktmandat im Wahlkreis 26

Neben den Kandidatinnen und Kandidaten der aktuell im Landtag des Landes NRW vertretenen Parteien wollen sich noch weitere Bewerberinnen und Bewerber das Direktmandat im neu zugeschnittenen Wahlkreis 26 sichern: Für die Linke geht der selbstständige Autor Bastian Reichardt, 1985 in Mönchengladbach geboren und in Königswinter wohnend, ins Rennen.

Ebenso in Königswinter lebt der 1982 in Kiel geborene Versicherungskaufmann Jan-Hendrik Kohlmorgen, der für die Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die Partei) antritt. Für die Volksabstimmung kandidiert Claus Plantiko, Oberstleutnant a. D., der 1938 in Berlin geboren wurde und in Bonn lebt, für Die Basis Lerntherapeut Heinz-Jürgen Hörster, 1949 in Bonn geboren, der in Bad Honnef lebt.