Unwetterfront zieht über die Region : Nur wenige Einsätze im Siebengebirge

Siebengebirge Die Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr ließen nicht nur die Menschen an der Ahr mit Sorge auf die dunklen Wolkenberge blicken, die sich am Donnerstag über der Region ballten. Das Siebengebirge kam glimpflich davon. Die Feuerwehren verzeichneten nur wenige Einsätze.

Dunkle Wolken, dann auffrischender Wind und heftiger Regen: Das Unwetter am Donnerstag kam, wie von den Meteorologen vorhergesagt, fast pünktlich auf die Minute. Zwar ging am Nachmittag einiges an Regen herunter. Königswinter und Bad Honnef sowie die Gemeinden in der Verbandsgemeinde Unkel kamen aber glimpflich davon. Die Feuerwehr Bad Honnef verzeichnete am Nachmittag nur einen Einsatz. In Aegidienberg war laut Feuerwehrsprecher Björn Haupt ein Baum umgestürzt. In Rheinbreitbach hatte die Wehr mehr zu tun: Einige Keller liefen voll, und im Gewerbegebiet am Rolandsecker Weg stand eine 1000 Quadratmeter große Halle circa drei Zentimeter unter Wasser. Eine Regenrohr war geplatzt, die Feuerwehrleute nutzten Nasssauger, um den Schaden zu begrenzen.