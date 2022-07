125 Jahre St. Hubertus Schützengesellschaft Oberdollendorf : Oberdollendorfer Schützen haben einen „Kaiser plus“

Oberdollendorf Der Vogel kommt beim Schützenfest der St. Hubertus Schützengesellschaft Oberdollendorf unerwartet schnell zu Fall. Bernd Trommelschläger avanciert dabei zum „Kaiser plus“ und erhält eine besondere Auszeichnung.

„Die Sankt Hubertus Schützen Oberdollendorf haben es so gerade noch ins vorletzte Jahrhundert geschafft“, blickte Ulrich Berres als Vertreter der Stadt Königswinter humorvoll auf das Gründungsjahr des Vereins. In der Tat: 1897, in dem Jahr, in dem sich sechs Oberdollendorfer in der Gaststätte „Zum Kühlen Grunde“ zusammenfanden, um eine Schützengesellschaft zu gründen, fiel noch ins 19. Jahrhundert. Gute drei Jahre später, also 1900 und damit im 20. Jahrhundert, wurde in Oberdollendorf das erste Schützenfest gefeiert. Weitere fünf Jahre weiter, 1905, fand das erste Königsschießen statt. Josef Broel holte seinerzeit den Vogel und wurde somit erster König der jungen St. Hubertus Schützen.