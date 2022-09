Ökumenische Kirchennacht : Die Füße weisen den Weg zu Gott

In der ökumenischen Kirchennacht in Sankt Johann Baptist sang der Chor „n`Joy“. Foto: Frank Homann

Bad Honnef Die Ökumenische Kirchennacht in der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist in Bad Honnef bietet Gesang, Bibelworte, Skulpturen und einen Pianisten aus Syrien.



Von Roswitha Oschmann

Auch die 14. Ökumenische Kirchennacht begann mit einem gemeinsamen Glockenläuten aller Kirchen im Tal. In der Pfarrkirche Sankt Johann Baptist war das Portal weit geöffnet. Gleich hinter dem Eingang wies rund ein Dutzend Fußpaare aus Beton den Weg, der den Besuchern Musik und Kunst, Gebet und Trost eröffnete.

Der Chorbereich war in warmes rotes Licht getaucht, als Pastor Michael Ottersbach und seine evangelische Kollegin Britta Beuscher die Veranstaltung unter dem Motto „Sei getrost und unverzagt“ eröffneten. Erst eine Woche zuvor hatten sie zusammen einen Gottesdienst zum 1100-jährigen Stadtjubiläum gefeiert. Die Ökumene in Bad Honnef, die durch etliche Projekte im Jahresverlauf geprägt ist, lebt.

Auch der in der Evangelischen Gemeinde beheimatete Chor n’Joy ist Ökumene pur. Etwa die Hälfte der Sänger ist katholisch. Ob evangelisch, ob katholisch – die stimmgewaltige Truppe um Johannes Weiß brachte das Publikum mit seinem Kurzkonzert sogleich in Klatschlaune im Takt. Am Schluss, nach „Unsere Stammbaum“, erhob es sich zum Beifall.

Bibelwort verheißt Hoffnung

Die Themen Krieg, Klima, Energieversorgung beschäftigten die Menschen derzeit. „Viele machen sich Sorgen“, sagte Pfarrerin Beuscher. Aber das Bibelwort „Sei getrost und unverzagt“ verheiße auch Hoffnung.

Der Künstler Wolfgang Hunecke aus Bonn steuerte unter dem Thema „Zuversicht“ Werke bei. Ursula Toyka erläuterte die Arbeiten, die anschließend bei meditativer Musik durch Stephanie Troscheit individuell erkundet werden konnten. Auch die Skulpturengruppe „Füße“ aus Beton gehört neben drei Gemälden dazu. Hunecke erläutert: „Die Füße thematisieren die Tragik von Flucht, Unbeständigkeit und Vergänglichkeit aller menschlichen Existenz in berührender Eindringlichkeit von allgemeingültiger Aussagekraft.“

Inspiriert hatten den Künstler die 1847 entdeckten Fußspuren von Acahualinca nahe dem Managua-See in Nicaragua. Dort hatten sich in einem versteinerten Schlammgemisch die Fußabdrücke von etwas zehn Personen mit Tieren erhalten. „Jedes Fußpaar trägt sichtlich sein eigenes Schicksal.“ Diese Spurensuche nannte Toyka eine „Art Mahnmal für jeglichen Weg in eine ungewisse Zukunft“. Die „Füße“ auf dem Weg zum Altar „dürfen wir als Sinnbild der Zuversicht und Hoffnung verstehen“. Eine ähnliche Vision gemeinschaftlicher Zuversicht sah sie in den drei Gemälden, die sie auch als Sinnbilder des kontinuierlichen Wandels skizzierte.

Pianist aus den Trümmern Syriens

Seinen Weg gegangen ist auch Aeham Ahmad, als „Pianist in den Trümmern“ bekannt. Der Musiker hatte nach seiner Flucht aus Syrien den erstmals verliehenen Internationalen Beethovenpreis erhalten. Er trug eigene Kompositionen am Flügel vor. Außerdem wurden Passagen aus seinem zweiten Buch „Taxi Damaskus“ gelesen. „Ich möchte damit Licht in die Situation in Syrien bringen“, so der Musiker, der weiterhin um das Leben seines in Syrien seit zehn Jahren im Gefängnis sitzenden Bruders bangt.