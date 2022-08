Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen : Orangene Bank steht jetzt am Hannah-Gedenkort in Oberdollendorf

Eine Orangene Bank steht jetzt am Hannah-Gedenkort in Oberdollendorf. Foto: Thomas Mauel

Oberdollendorf Am 29. August ist es 15 Jahre her: Der Mord an der 14-jährigen Hannah aus Oberdollendorf ließ die Menschen weit über Königswinter hinaus trauern und führte bei vielen zu einer tiefen Verunsicherung und Sorge um ihre eigenen Kinder. Neben der Gedenkstelle steht jetzt eine Orangene Bank.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hansjürgen Melzer

Die Orangene Bank als Zeichen gegen Gewalt gegen Frauen am Gedenkort für die im Jahr 2007 ermordete Hannah in Oberdollendorf steht. Die Bank wurde auf Initiative von Thomas Mauel dort aufgestellt. Bürgermeister Lutz Wagner und die städtische Gleichstellungsbeauftragte Frauke Fischer hatten das Vorhaben unterstützt.

Hannah war am 29. August 2007 unweit der Stelle an der Cäsariusstraße auf dem Heimweg zu ihren Eltern ermordet worden. Die schreckliche Tat hatte eine Welle der Solidarität mit der Familie Wiedeck ausgelöst.

Stele in Oberdollendorf erinnert an Gewalttat

Vier Jahre später wurde an dieser Stelle auf Initiative von Mauel eine Stele eingeweiht, die bis heute an das Mädchen erinnert. Immer noch werden dort Kerzen und Blumen abgelegt. Die Stadt Königswinter beteiligte sich im vergangenen Jahr an der landesweiten Aktionswoche „Orangene Bänke gegen Gewalt an Frauen“.