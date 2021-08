Lichtspiel in Königswinter : Petersberg leuchtet zum NRW-Geburtstag grün-weiß-rot

Seit Montagabend erstrahlt die Rotunde des Petersbergs in Königswinter in den NRW-Landesfarben: in grün-weiß-rot. Foto: Frank Homann

Königswinter Weithin sichtbar ist diese besondere Geburtstagsüberraschung: Überall in Nordrhein-Westfalen sind besondere Orte und Gebäude in grün-weiß-rotes Licht, die NRW-Landesfarben, getaucht: In Bonn und dem Rhein-Sieg-Kreis leuchtet seit Montagabend der Petersberg in diesen drei Farben.

Erst mit einsetzender Dunkelheit kam das Lichtspiel auf dem 331 Meter hohen Petersberg am Montagabend zur Geltung: Die Rotunde des geschichtsträchtigen Ortes erstrahlt bis einschließlich Donnerstag weithin sichtbar in den NRW-Landesfarben grün-weiß-rot.

Foto: Frank Homann Bis Donnerstag einschließlich ist der Petersberg am Abend und in der Nacht in den Landesfarben angestrahlt.

