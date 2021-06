Königswinter : Plastikpiraten suchen kleine und große Kunststoffstücke im Rhein bei Königswinter

CJD-Schüler forschen nach Auswirkungen auf die Meere Königswinterer CJD-Schüler beteiligen sich an der Aktion „Plastic Pirates – Go Europe!“.

Als die vier und ihre Betreuerinnen Emilia und Jana aus Klasse sieben aber am Piraten-Forschertag aufkreuzten, erlebten sie eine Überraschung: Der vordere Teil der Buhne stand knöcheltief unter Wasser. Eigentlich wollten die Kinder das spezielle Netz am Mast an der Spitze befestigen und so drehen, dass das Flusswasser durch die Netzöffnung strömen kann. An den Eisenstab kamen sie jedoch nicht heran. So bastelten sie eine Vorrichtung mit einem Holzstiel. Mit Geschick, Kordeln und Kabelbindern und einem dicken Stein gelang es, die Vorrichtung trotz der schwierigen Bedingungen zu installieren. Denn: 60 Minuten lang, so die Vorschrift, musste das Netz treibenden Plastikmüll „einfangen“.