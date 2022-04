Neuer Zera-Standort in Oberpleis : Präzisionsunternehmen profitiert vom Umzug

Paar aus Sankt Augustin hilft in der Ukraine : „Wir bleiben hier, so lange es nötig ist“ Vor rund sieben Jahren ist Vitalii Koval aus der Ukraine nach Deutschland gekommen. Mit seiner Frau lebt er in Sankt Augustin ein ganz normales Leben. Bis am 24. Februar der Krieg in der Ukraine ausbrach. Quasi über Nacht entschied das Paar, in seine Heimat zurückzukehren und vor Ort zu helfen.