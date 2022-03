Reparaturen haben im Naturschutzbeirat ein Nachspiel : Wegeausbau im Siebengebirge war kein Rechtsbruch

Siebengebirge Massive Kritik an der Reparatur von Wanderwegen im Siebengebirge hatte die BUND-Kreisgruppe Ende des Jahres geäußert. Die sähen jetzt aus wie „Wanderautobahnen“. Ein Nachspiel hatten die Baumaßnahmen jetzt auch im Naturschutzbeirat des Rhein-Sieg-Kreises.

Ausbau oder Wegeunterhaltung?

Während einer Ortsbegehung vor wenigen Wochen habe sich die Untere Naturschutzbehörde zusammen mit dem Reginonalforstamt selbst ein Bild der Situation gemacht. Ergebnis: „Die Arbeiten sind technisch nachvollziehbar erfolgt“, erklärte Rüter. „Es hat kein Ausbau im Sinne der Verordnung stattgefunden“, fügte er hinzu und meinte damit die Naturschutzverordnung. Bei der, so Rüter, „Unterhaltungsmaßnahme“ seien die Wege neu geschottert worden, wodurch sie jetzt eine „optisch breitere Wirkung“ erzielen würden. Diese Einschätzung des Kreises sei an das Düsseldorfer Umweltministerium weitergeleitet worden.

Zu Wort meldete sich auch Norbert Möhlenbruch, Vorsitzender des Naturschutzbeirates. Auch er habe sich ein persönliches Bild der neuen Wege im Siebengebirge gemacht. Die Kritik des BUND am Ausbau könne er nicht nachvollziehen. „Was ich angetroffen habe, sind nicht zu breite Wege, die mit örtlichen Materialien hergestellt worden sind“, so Möhlenbruch. „Ich kann nichts verwerfliches daran finden“, urteilte er.

Holztransporte hatten den Wegen zugesetzt

Der Ausschussvorsitzende erinnerte daran, dass das Siebengebirge „einiges an Holztransporten ertragen musste“, was den Wegen sehr viel zugemutet habe. Außerdem seien viele Routen durch Starkregen stark ausgewaschen worden. „Gut finde ich, dass insbesondere für Senioren einiges an Stolperfallen beseitigt worden ist“, so Möhlenbruch.