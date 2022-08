Jubiläum der St. Hubertus-Schützengesellschaft : Rhöndorf feiert 100-jähriges Bestehen der Schützen

Schuppige Bewohner am Ziepchensplatz : Emil II. & Co. leben geheim und gemütlich in Rhöndorfer Brunnen Die traditionelle Reinigung des Fischteiches am Ziepchensplatz durch die Freiwillige Feuerwehr Rhöndorf am Gründonnerstag ist ein großes Ereignis in Bad Honnef. Denn: Wer mag und vorsichtig ist, darf den Brunnenbewohnern über die Schuppen streicheln.