AEGIDIENBERG : Rievkooche-Bude als Stall von Bethlehem

AEGIDIENBERG Die Weihnachtsgeschichte ist beim Spaziergang über den Aegidiusplatz präsent. Krippenspiel live gespielt.

Die Weihnachtsgeschichte spielte sich am Heiligen Abend mitten in Aegidienberg ab. Eine Reibekuchenbude diente jetzt mit Stroh ausgelegt als Stall. Und Maria und Josef fanden bei ihrer Suche nach einer Herberge hier Unterschlupf. Ihr neugeborenes Jesuskind betteten sie auf Heu in der Krippe. Die Bleibe der Heiligen Familie war nur eine Station des Weihnachtsweges, den die katholische Pfarrgemeinde Sankt Aegidius und die evangelische Kirchengemeinde Aegidienberg gemeinsam eingerichtet hatten.

Trotz regnerischen Wetters unterwegs

Trotz des usseligen Wetters machten sich viele auf den Weg wie einst die Hirten.An mehreren Stationen wurde aus der Weihnachtsgeschichte gelesen. Pfarrer Bergner begrüßte jedes Grüppchen: „Das ist ein verrücktes Weihnachtsfest unter widrigen Umständen. Aber vielleicht kommen wir dem Weihnachtsgeschehen auf diese Weise sogar näher. Maria und Josef waren ohne Perspektive.“ Jedes Kind erhielt eine Postkarte, auf der an jeder Station ein Stempel aufgedrückt wurde, so dass zum Schluss die komplette Krippenmannschaft versammelt war. An einer Station konnten Fürbitten notiert werden. Höhepunkt war die lebende Krippe. Flora und Kilian, in Zweitbesetzung Sandra und Philipp, stellten Maria und Josef dar.