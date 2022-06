Konzert im Kursaal Bad Honnef : Rolandseck-Festival startet vielseitig und voller Leidenschaft

Bad Honnef Begeistert lauschen die Zuhörer dem Auftaktkonzert des Rolandseck Festivals Pro Constantia. Im frisch renovierten Kursaal von Bad Honnef begann es virtuos.

Musikkonzerte diesseits und jenseits des Rheins

Musik des jungen, frisch verliebten Mendelssohn Bartoldy

Der jugendliche Felix Mendelssohn Bartoldy (1809 - 1847) war offenbar neben seinem außergewöhnlichen Talent hinreichend keck und selbstbewusst. So wob er, seinerzeit übrigens frisch verliebt in eine Sängerin, in sein früh komponiertes Streichquartett Nr. 2, op. 44 ein Liebesliedchen ein und schuf damit eine schwärmerische Reminiszenz an eine Gedicht ohne Worte, einer geheimen Botschaft gleich. Gemeinsam mit den Musikern Michael Barenboim, Frans Helmerson und Conrad Muck, im Michaelangelo Quartett vereint, schickte die künstlerische Leiterin des Festivals, Mihaela Martin, einen ersten musikalischen Gruß in die Zuhörerschaft. Das Quartett offenbarte meisterlich, was Kammermusik laut Pianistin Elena Bashkirova bedeutet: „Kammermusik ist die Seele der Musik“. Von Bashkirova, die selbst auch an diesem Konzertabend in der finalen Darbietung, dem „Forellenquintett“ - Quintett A-Dur, D 667, von Franz Schubert - auftrat, stammt auch die bezeichnende Einschätzung, ein Künstler müsse „ dieses innere Feuer“ haben“.