Schüler der Bad Honnefer Gesamtschule St. Joseph programmieren digitale Helfer selbst : Rommersdorfer Roboter brauchen viel Fingerspitzengefühl

Sankt Josef : Ein erster Blick in die neue Gesamtschule in Bad Honnef Die erzbischöfliche Gesamtschule Sankt Josef in Bad Honnef ist in den Neubau umgezogen, am Montag startet dort für aktuell 628 Schüler der Unterricht. Beim Vorab-Blick hinter die Kulissen bestechen die vielen Details. Und auch die christliche Schulhistorie hat ihren Platz.