Tiefe Furchen und Matschlöscher Naturschutzgebiet Siebengebirge : Schadhafte Wege im Siebengebirge werden wieder hergestellt

Siebengebirge Großes Gerät beim Fällen und Abtransport des Borkenkäferholzes hat den Wegen im Siebengebirge nicht gut getan. Jetzt werden die Wege wieder hergestellt – aber auch das sieht erstmal nach Baustelle aus.

Tiefe Furchen und Matschlöcher: Nachdem die Wege im Siebengebirge in Folge der Borkenkäferschäden durch Forstmaschinen und Holztransporter extrem belastet worden sind, waren die Schäden unübersehbar. Jetzt werden die Wege sukzessive wieder hergestellt. Doch auch dafür sind Arbeiten mit teils großem Gerät nötig. Darauf weist das Regionalforstamt Rhein-Sieg-Erft hin und bittet die Waldbesucher um Verständnis.

50 000 Kubikmeter Schadholz

Die Schadholzmenge im Siebengebirge betrug circa 50 000 Kubikmeter, das entspricht etwa 1500 Lastwagen-Ladungen, teilt das Forstamt mit. In der Folge seien tiefe Schlaglöcher und starke Spurrillen entstanden. Zusätzlich seien die Wege durch den Starkregen am 14. Juli, der zur Flutkatastrophe an der Ahr führte, ausgespült worden.