Museumsbesuch im Siebengebirge : Schloss Drachenburg öffnet wieder seine Tore

Die gesunkenen Infektionszahlen machen es möglich: Ab kommenden Samstag, 22. Mai, öffnet Schloss Drachenburg wieder seine Tore für die Besucher. Die Drachenfelsbahn bleibt jedoch erst einmal in der Corona-Zwangspause.

Wer den Besuch anstrebt, muss allerdings zu Fuß gehen: Die Drachenfelsbahn nimmt den Betrieb noch nicht wieder auf. Wie berichtet, hatte die Bergbahnen im Siebengebirge AG im April mitgeteilt, den Betrieb bis Ende Juni ruhen zu lassen. Wie Vorstand Klaus Hacker auf GA-Anfrage mitteilte, werde daran auch aktuell festgehalten: „Wir haben uns zur Schließung durchgerungen, um unseren Beitrag zur Eindämmung der Pandemie zu leisten. Aktuell sehen wir, trotz etwas besserer Zahlen, keine Veranlassung, versuchsweise aufzumachen, um vielleicht in drei Wochen wieder schließen zu müssen.“

Aus für die „Wander-Autobahn“ am Drachenfels

Kostenpflichtiger Inhalt: Trampelpfade am Burghof

Kostenpflichtiger Inhalt: Trampelpfade am Burghof : Aus für die „Wander-Autobahn“ am Drachenfels

Für eine Perspektive „ohne dauernde Zwischenbremsungen“ sei erst einmal abzuwarten, ob sich die Situation und damit die Inzidenzen in der Corona-Pandemie dauerhaft stabilisierten. Erst dann könne man gesichert in eine hoffentlich verlässliche Saison für Fahrgäste und Mitarbeiter starten, so Hacker.