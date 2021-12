Bürgermeister dankt den Rettungskräften : Sie haben Bereitschaftsdienst während der Festtage

KÖNIGSWINTER Dank und Präsente für diejenigen, die arbeiten müssen, während andere feiern. 18 Einsätze von Heiligabend bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag für die Helfer.

. Stille Nacht, heilige Nacht – während in Kirchen und Häusern die Weihnachtsnacht gefeiert wurde, hielten auf den Rettungswachen der Stadt Königswinter die „Helfer in der Not“ die Stellung. Bürgermeister Lutz Wagner sprach am Heiligen Abend den Mitarbeitern in der neuen Rettungswache in Oberpleis stellvertretend für alle Bediensteten „mit Respekt und Wertschätzung“ den Dank für den immensen Einsatz über das ganze Jahr hinweg aus. Auch Weihnachten 2021 hatten die Rettungskräfte alle Hände voll zu tun.