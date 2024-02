Sieben auf einen Streich 1300 junge Bäume für den Naturschutz im Siebengebirge

„Wir haben die Erfahrung gemacht, dass die Pflanzen, die wie im eigenen Garten per Handarbeit mit dem Spaten in die Erde gebracht werden, am besten anwachsen“, berichtet Förster Marc Redemann, der für den VVS-Wald verantwortlich ist. Und in dieser Hinsicht kann der VVS tatsächlich schon einen reichen Erfahrungsschatz vorweisen: insgesamt 40.000 Bäume wurden in den vergangenen fünf Jahren neu gesetzt, allesamt aus Spenden finanziert und von freiwilligen Helfern gepflanzt.