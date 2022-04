Überfüllte Parkplätze und zugestellte Waldwege : Siebengebirge erlebt hohen Andrang am Osterwochenende

Parken

Die Tourismus Siebengebirge GmbH und der VVS appellieren an Autofahrer, bei überfüllten Parkplätzen auf der Margarethenhöhe und am Kloster Heisterbach ihre Fahrzeuge nicht verbotswidrig am Straßenrand oder auf Waldwegen aufzustellen. So lässt sich das Kloster Heisterbach auch von den Wanderparkplätzen am Stenzelberg und am Weilberg sowie am Ortsrand von Vinxel gut zu Fuß erreichen. In Heisterbacherrott steht ebenfalls ein Parkplatz zur Verfügung. Als Alternative zum Parken auf der Margarethenhöhe bieten sich die Wanderparkplätze an der L 83 zwischen Ittenbach und Aegidienberg für eine Wanderung Richtung Löwenburg an. Wer den Oelberg erklimmen möchte, kann auch die beiden Wanderparkplätze an der L 83 zwischen Ittenbach und Thomasberg als Ausgangspunkt nehmen. qg