Zwei Goldmedaillen bei 100. Auflage : Siebengebirgswinzer brillieren beim Qualitätsweintest

Rhöndorf Zwei Goldmedaillen, viermal Silber und siebenmal Bronze sichern sich die Siebengebirgs-Winzer bei der Qualitätsweinprüfung der Landwirtschaftskammer NRW für ihre Rebengewächse – trotz widriger Wetterebedingungen.

Positiv sahen die Experten auch das erweiterte Rebsorten-Spektrum. So war die Sorte Muscaris erstmals als Qualitätswein vorgestellt worden. Seit 2014 steht er am Sülzenberg in Oberdollendorf. Bernd Blöser hatte dazu auch eine nette Geschichte: Diese pilzwiderstandsfähige Sorte wurde 1987 von Norbert Becker am Staatlichen Weinbauinstitut Freiburg aus den Sorten Solaris und Gelber Muskateller gekreuzt. Und: Der Rebzüchter wohnt im Mühlental in Oberdollendorf, findet also „seine“ Rebsorte ganz in der Nähe. In Deutschland sind rund 35 Hektar mit Muscaris ausgewiesen. Dieser Weißwein, so die Charakteristik, verfügt über eine kräftige Säure und ein von Muskatnoten bestimmtes, intensives Bouquet.