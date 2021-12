Weihnachten unter Corona-Bedingungen : So gestalten die Kirchen im Siebengebirge ihre Gottesdienste

Proppevoll ist es in den Kirchen im Siebengebirge - wie auf unserem Foto in der katholischen Kirche in Bad Honnef - während der Weihnachtstag. Allerdings nicht während der Corona-Pandemie. Foto: Frank Homann

Siebengebirge An Weihnachten gelten im Siebengebirge in den katholischen und evangelischen Kirchen ganz unterschiedliche Corona-Regeln. Hier gibt es einen Überblick für die Feiertage.



3G, 2G, 0G, Open Air, in der Kirche, in der Reithalle – die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Königswinter, Bad Honnef und im nördlichen Kreis Neuwied bieten ein buntes Programm bei ihren Weihnachtsgottesdiensten und Krippenfeiern. Das gilt besonders für den Heiligen Abend. Einheitlich ist nur die Maskenpflicht.

„Wir sind froh, dass wir an Weihnachten Gottesdienste feiern können und hoffen, dass sowohl die Familien als auch die Erwachsenen von den Möglichkeiten angesprochen werden“, sagt Michael Ottersbach, der Leitende Pfarrer im Sendungsbereich Bad Honnef/Unkel. 18 Gottesdienste, von der Krippenfeier bis zur Christmette, werden in den acht Pfarreien zwischen Rhöndorf und Unkel angeboten. Dazu gehören auch einige Open-Air-Veranstaltungen wie der ökumenische Weihnachtsweg in Aegidienberg oder die Krippenfeier für Kinder im Bürgerpark in Unkel. In den Kirchen gilt bis auf die Christmette um 22 Uhr in St. Johann Baptist, an der auch Ungeimpfte und Nichtgetestete teilnehmen können, überall die 3G-Regel.

Unter freiem Himmel findet, wie bereits im vergangenen Jahr, auch die Christmette vor der Chorruine Heisterbach in Königswinter statt. Auch hier gibt es eine Ausnahme von der 2G-Regel, die an Heiligabend in den katholischen Gotteshäusern in Königswinter gilt. „Wir wissen nicht, wie groß der Andrang in den Kirchen in diesem Jahr ist. Ich hoffe deshalb, dass viele nach Heisterbach gehen, wenn das Wetter mitspielt“, sagt der Leitende Pfarrer Markus Hoitz. Auch in den evangelischen Kirchen gibt es mehrere Open-Air-Gottesdienste wie in Bad Honnef, Ittenbach, Heisterbacherrott und Dollendorf. Wie im vergangenen Jahr findet erneut ein Familien-Weihnachtsgottesdienst in der Reithalle auf Gut Heiderhof in Vinxel statt.

■ Katholischer Pfarrverband Bad Honnef: Da der Pfarrverband nach Rheinland-Pfalz reicht, gelten hier unterschiedliche Regeln. Während in Nordrhein-Westfalen seit Ende September keine Anmeldung für die Teilnahme am Gottesdienst mehr erforderlich ist, ist das in Rheinland-Pfalz weiterhin der Fall. Im Pfarrverband besteht jetzt die Möglichkeit, sich für die Gottesdienste an Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen bis zum 22. Dezember im Pfarrbüro unter ☏ 0 22 24/931 563 oder per Mail an pastoralbuero@pfarrverband-honnef.de anzumelden. An Heiligabend gilt generell die 3G-Regel. Einzige Ausnahme ist die Christmette um 22 Uhr in St. Johann Baptist, an der auch Ungeimpfte und Nichtgetestete teilnehmen können. Dabei ist der Mindestabstand von 1,50 Metern einzuhalten. Paare, Familien und Gruppen können in einer Bank zusammensitzen, müssen aber einzeln angemeldet werden. Open Air finden Veranstaltungen in Aegidienberg und Unkel statt. Der ökumenische Aegidienberger Weihnachts weg um 14 Uhr richtet sich an Familien mit kleinen Kindern und um 15 Uhr an Familien mit Kindern. Er beginnt jeweils im Bürgerhaus und wird danach an zwei Stationen im Freien fortgesetzt. Im Bürgerpark in Unkel findet um 16 Uhr eine Krippenfeier für Kinder statt.

■ Katholische Kirche Königswinter: Hier gilt an Heiligabend für die Christmetten und die Krippenfeiern generell die 2G-Regel. Nachweise sind den Ordnerdiensten vorzulegen. An der Open-Air-Christmette vor der Chorruine Heisterbach um 22 Uhr können auch Gläubige ohne Impfung oder Test teilnehmen, müssen aber auf Abstände achten. Für die übrigen Weihnachtsgottesdienste gilt die 3G-Regelung in Mischform, das heißt einige Plätze sind für Teilnehmer ohne 3G reserviert.

■ Evangelische Kirchengemeinde Bad Honnef: An Heiligabend werden um 15 Uhr und um 16.15 Uhr Familiengottesdienste unter Mitwirkung der Kinderchöre im Innenhof zwischen der Erlöserkirche und dem Gemeindehaus gefeiert. Um 18 Uhr findet die Christvesper unter Mitwirkung des Posaunenchores im Innenhof statt. Sitzplätze gibt es hier nicht. Die Christmette unter Mitwirkung der Kantorei ist um 23 Uhr in der Erlöserkirche terminiert. Für sämtliche Gottesdienste gilt die 2G-Regel für Besucher ab dem 16. Lebensjahr. Kinder und Jugendliche gelten als getestet. Für alle gilt Maskenpflicht. An den Weihnachtsfeiertagen gilt die 3G-Regel.

■ Evangelische Kirchengemeinde Königswinter: An Heiligabend finden Gottesdienste unter freiem Himmel um 14.30 Uhr und um 15.15 Uhr auf der Wiese an der Auferstehungskirche in Ittenbach statt. Hier sind ein Mund- Nasenschutz und Abstand vorgeschrieben.

■ Evangelische Kirchengemeinde Stieldorf-Heisterbacherrott: Beide Gemeinden gehen im kommenden Jahr getrennte Wege. Auch an Heiligabend gelten bereits unterschiedliche Regeln: Während in Stieldorf und Birlinghoven mit einer Ausnahme die 3G-Regel praktiziert wird, gilt in der Emmauskirche 2G und nur im Außengelände 3G. Dabei macht man sich in Heisterbacherrott die laufenden Sanierungsarbeiten an der Emmauskirche zunutze. Beim großen Familien-Weihnachtsgottesdienst um 17 Uhr mit Pfarrerin Pia Haase-Schlie wird auf einer großen Leinwand, die am Baugerüst befestigt ist, das in den vergangenen Tagen in der Kirche als Film aufgenommene Krippenspiel gezeigt. Beim ökumenischen Familien-Weihnachtsgottesdienst mit Pfarrerin Ute Krüger, der um 16 Uhr in der Reithalle auf Gut Heiderhof in Vinxel stattfindet, gilt die 2G-Regel.

■ Evangelische Kirchengemeinde Oberpleis: An Heiligabend werden drei Präsenzgottesdienste gefeiert, bei denen die 3G-Regel gilt. Um 15 Uhr und um 16.15 Uhr sind Krippenspiele vorgesehen, um 18 Uhr ein Weihnachtsgottesdienst. Da pro Gottesdienst maximal 60 Besucher zugelassen sind, wird um Anmeldung im Gemeindebüro bis spätestens 23. Dezember, 12 Uhr, gebeten an oberpleis@ekir.de oder unter Telefon 02244-2357.

■ Evangelische Gemeinde Oberkassel-Dollendorf: Wegen der begrenzten Anzahl von Plätzen bittet die Gemeinde für die Christvesper um 17.30 Uhr in Dollendorf um eine Online-Anmeldung auf der Homepage der Gemeinde unter www.oberkassel-ok.de. Der Familiengottesdienst um 15.30 Uhr in Dollendorf findet Open-Air statt. Hier ist eine Anmeldung nicht notwendig. Bei allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Daher bittet die Gemeinde, den Impfnachweis und den Personalausweis sowie gegebenenfalls die Reservierungsbestätigung mitzubringen und frühzeitig zu erscheinen.