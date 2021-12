Naturschauspiel am Drachenfels : Sonne versinkt feuerrot im Rheintal

Naturschauspiel am Drachenfels

Lohn der Mühen, den Drachenfels zu erklimmen, ist, wenn die Drachenfelsbezwinger der lieben Sonne dabei zusehen können, wie sie rotglühend am Horizont versinkt. Foto: Frank Homann

Königswinter Ist es das Christkind, welches fleißig den schon rotglühenden Ofen in Betrieb nimmt? Der Sonnenuntergang ist vom Drachenfels hoch über Königswinter aus gesehen, in jedem Fall ein beeindruckendes Naturschauspiel.

Wer die Mühen auf sich nimmt, den Drachenfels hoch über Königswinter zu erklimmen, belohnt sich in diesen Tagen mit einem herausragenden Naturschauspiel für die kräftezehrenden Strapazen auf Schusters Rappen. Seitdem die Uhren auf Winterzeit zurückgestellt sind, versammeln sich bereits am Nachmittag zahlreiche Sonnenuntergangsgenießer auf dem Drachenfels-Plateau, um dabei zu sein, wie die Sonne gemächlich und zunehmend rotglühend am Horizont versinkt.