3600 Kilometer Wegstrecke : Spendenlieferungen aus Bad Honnef kommen an ukrainischen Krankenhäusern an

Geschafft: Die Gruppe um Dr. Michael Schidelko (rechts) hat die Bad Honnefer Spenden eigenhändig über die Autobahn bis in die Ukraine gebracht. Foto: Xenia Rak

Bad Honnef Etwa 3600 Kilometer Wegstrecke haben Michael Schidelko von der gemeinnützigen Organisation Interplast und die gebürtige Ukrainerin Xenia Rak zurückgelegt, um Spenden aus dem Siebengebirge persönlich in die Ukraine zu bringen.



Michael Schidelko von der gemeinnützigen Organisation Interplast und die gebürtige Ukrainerin Xenia Rak haben ihre Spendensammlung erfolgreich an der ukrainischen Grenze übergeben und sind zurück in Deutschland. Die belieferten ukrainischen Institutionen zeigten sich dankbar.

Etwa 3600 Kilometer haben sie zurückgelegt, um Menschen im Kriegsgebiet zu helfen. Nach vier vollen Tagen sind Michael Schidelko von der gemeinnützigen Organisation Interplast und die gebürtige Ukrainerin Xenia Rak sowie ihre Begleiter Christian Krause und Johannes Kuhlen von ihrer Spendenreise zurückgekehrt. Die Übergabe selbst verlieft nach Plan: „Das hat alles völlig komplikationslos funktioniert, Xenia hat wunderbar vorgearbeitet und die Leute mobilisiert“, resümiert der Bad Honnefer Arzt Dr. Schidelko.

Doch schon vor Beginn der Reise kam es zu einer spontanen Planänderung: Da man deutlich mehr Spenden erhielt als erwartet, reichte der gemietete Lieferwagen nicht aus, um alles zu transportieren. „Deswegen haben wir in letzter Minute auch noch mein privates Wohnmobil vollgeladen“, berichtet Schidelko. Mit je zwei Fahrern pro Auto ging es dann morgens los in Richtung Ukraine. Bis zum Abend schaffte man es bis in die ungarische Hauptstadt Budapest und legte dort eine Übernachtung ein. „Am nächsten Tag wollten wir es eigentlich schon bis zum Ziel schaffen, das hat aber nicht ganz geklappt, also haben wir nochmal 50 Kilometer vor der Grenze übernachtet“, erzählt Schidelko, der Sektionsleiter von Interplast Siebengebirge ist.

Am dritten Tag sind die vier Helfenden dann letztlich zur Grenze aufgebrochen, nahe der ukrainischen Stadt Chernivtsi, in der normalerweise etwa 250 000 Einwohner leben. Die Zahl ist seit Kriegsbeginn jedoch wohl angestiegen, etwa 40 000 Geflüchtete (darunter circa 10 000 Kinder) sind hier bereits angekommen, da die Kriegsgefechte die Stadt noch nicht erreicht haben. Deswegen und wegen des immer weiter sinkenden Angebots an Medikamenten im Land ist die medizinische Infrastruktur vor Ort kaum noch aufrechtzuerhalten.

„Daher gingen die Spenden aus Bad Honnef und der Region „an ein großes städtisches Krankenhaus, an eine Krebsklinik sowie an ein Regionalkrankenhaus in der Nähe von Chernivtsi“, sagt die gebürtige Ukrainerin Xenia Rak. Die 28 Jahre alte Deutsche ist bis zu ihrem siebten Lebensjahr in Chernivtsi aufgewachsen und hat noch Familie und Freunde dort. So konnte sie die Spendenübergabe koordinieren.

Zwar hatte sie diverse Bedenken vor der Übergabe, diese wurden jedoch zerstreut. „Alles verlief unproblematisch, bei allen drei Spendenempfängern war die Begeisterung riesengroß“, sagt der 71-jährige Schidelko. Die Empfänger kamen zu sechst mit zwei Sprintern auf die rumänische Seite der Grenze, dort wurden alle Spenden umgeräumt. Insgesamt waren etwa 150 verschiedene Spenden dabei: „Wir haben unter anderem acht Kisten mit Operationsinstrumentarium übergeben, dazu ein großes Narkosegerät, über das die Freude besonders groß war, ein Ultraschallgerät, Kindernahrung, Windeln, Verbandsstoffe, Autoverbandskästen, Schlafsäcke und sonstiges Material aller Art“, zählt Schidelko auf.