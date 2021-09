Professor-Rhein-Stiftung vergibt Stipendien : Stiftung unterstützt zwei angehende Physiker

Norbert Mahlberg (v.l.), Thorben Hamer, Christoph-Albrecht Müller, Lutz Wagner und Jürgen Kusserow bei der Übergabe der Stipendien. Foto: Roswitha Oschmann

KÖNIGSWINTER Bereits 125 Stipendien hat die Professor-Rhein-Stiftung in ihrer Geschichte an den wissenschaftlichen Nachwuchs vergeben. In diesem Jahr profitieren zwei frischgebackene Abiturienen aus Königswinter und Bad Honnef.



Zwei künftige Physikstudenten erhielten ein Stipendium der Professor-Rhein-Stiftung. Thorben Hamer hatte mit einem Notendurchschnitt von 1,2 das Abitur am Gymnasium am Oelberg gemacht, Christoph Albrecht Müller holte sich ein glattes Einser-Abitur am CJD Königswinter.

In einer kleinen Feierstunde mit Eltern und Schulvertretern überreichte Bürgermeister Lutz Wagner den beiden Urkunde, Anstecker und das Buch „Der Jahrhundertmann“ – die Lebensgeschichte des Stifters, der als Erfinder, Publizist und Schriftsteller, Geigenvirtuose und Journalist eine Traumkarriere machte, aber 1987 auch seine Heimatstadt mit einer Stiftung bedachte. Unterstützt werden Studenten der Natur- oder Ingenieurwissenschaften.

1,8 Millionen Euro Stiftungskapital Bislang wurden 125 Stipendien vergeben Seit der Gründung der Stiftung wurden nunmehr 125 Stipendien vergeben. Pro Semester gibt es 500 Euro über zehn Semester. Bisher wurden Stipendien in einer Höhe von etwa einer halbe Million Euro ausgezahlt. Finanzielle Hilfen gibt es auch für die Teilnahme an Nobelpreisträgertagungen und für Auslandsaufenthalte. Das Stiftungsvermögen beträgt 1,8 Millionen Euro. Unterstützt werden auch das Siebengebirgsmuseum, die Stiftung Abtei Heisterbach sowie die Anschaffung von Kunstgegenständen. Der Neffe des Stifters, Professor Rolf Gartz, konnte diesmal nicht an der Feierstunde teilnehmen. Er entscheidet jeweils mit dem Bürgermeister und dem ersten stellvertretenden Bürgermeister über die Verwendung der Stiftungsmittel. Insofern erfolgte nach der Kommunalwahl eine Neubesetzung. Lutz Wagner, der erstmals die Stipendien aushändigte, verabschiedete Norbert Mahlberg aus dem Stiftungsrat; das Dankeschön an Peter Wirtz wird nachgeholt. Neu dabei ist der neue Vize Jürgen Kusserow.

Thorben Hamer wird Physik in Bonn studieren. „Ich freue mich aufs Studium und würde gerne mittendrin noch ein Auslandsjahr machen, am liebsten in England“, sagt der 18-jährige Heisterbacherrotter. Gerade hat er Harry Potter noch einmal gelesen – aber auf Englisch, schon als Training für die Zeit. Aber Englisch war ohnehin auch eines der Lieblingsfächer neben Physik, Mathematik und Sport. Hat er ein Vorbild? „Albert Einstein.“ Was er mit dem Physikstudium anfangen will, weiß der vielseitig begabte Abiturient noch nicht. Aber als Physiker ist ja alles möglich, auch Bundeskanzler.

