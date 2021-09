Flötistin aus dem Kreis verklagt Solarium : Sturz im Sonnenstudio: Musikerin scheitert mit 75 000-Euro-Klage

Vor dem Sonnenbaden ist eine Berufsmusikerin in einem Solarium schwer gestürzt. Sie verlangte 75 000 Euro von der Firma - vergebens. Foto: DPA

Siebengebirge/Bonn Nach Sturz im Sonnenstudio: Gericht sieht keine Verletzung der Verkehrssicherungspflicht bei dem Solarium.

„Genug Stress und schlechte Nachrichten. Jetzt einfach Sonne tanken“: Dieser Slogan eines Bonner Sonnenstudios hatte sich an einem kalten Dezembertag 2017 für eine Flötistin aus dem rechtsrheinischen Rhein-Sieg-Kreis nicht erfüllt. Denn als die Mittfünfzigerin sich in der Sonnenbank-Kabine auszog, stürzte sie und brach sich einen Oberarmkochen nahe der Schulter. Ein Rettungswagen brachte sie ins Krankenhaus, zwei Tage später musste der Mehrfachbruch operiert werden. Es sollte nicht der einzige Eingriff bleiben. Da die Musikerin sich ihren unglücklichen Fall nicht anders erklären konnte, meinte sie, sie sei schlichtweg ausgerutscht. Der Boden habe, so meinte sie sich zu erinnern, „einen feuchten Filmbelag“ gehabt.