Zahlreiche Auftritte abgesagt : Tanzgarden im Siebengebirge trotzen der Pandemie

Das schweißtreibende Training lässt die Gardetanzgruppe Dance4Victory auch während der Pandemie nicht ausfallen. Foto: Frank Homann

Siebengebirge Bei den sonst so ausgelassen strahlenden Tanzcorps des Siebengebirges ist die Stimmung in dieser Session sehr gedrückt. Pandemiebedingt fallen erneut so ziemlich alle Auftritte aus. Wie gelingt es ihnen, trotzdem motiviert zu bleiben? Wir haben uns bei den Tanzgruppen umgesehen.