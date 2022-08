Im trockenen Steinmeer zwischen Grafenwerth und Rhöndorf : Tapfere Bad Honnefer Sonnenblume wächst, wo sonst der Rheinstrom fließt

Am Bad Honnefer Rheinufer, oder besser an einer Stelle, an dem ansonsten der Rheinstrom fließt, wächst diese tapfere Sonnenblume aus einem Meer aus Steinen. Foto: Ingrid Quadt

Bad Honnef Der Rhein gibt dank des Niedrigwassers momentan eine Fülle von Geheimnissen preis. Neben allerlei Treibgut und Unrat lässt sich aber etwa am Bad Honnefer Rheinufer eine bezaubernde Sonnenblume finden, die dort ansonsten nicht zu finden ist.

Für gewöhnlich sind die Chancen für Sonnenblumen, an diesem Fleckchen Erde prachtvoll zu gedeihen, relativ ungünstig. Der Rheinstrom bei Bad Honnef mit seiner zumeist stets hohen Fließgeschwindigkeit macht das Wurzelnschlagen an dieser Stelle zwischen der Bad Honnefer Rheininsel Grafenwerth und Rhöndorf nahezu unmöglich.

Die Sorge vor einem austrocknenden Rhein ist brandaktuell: Der Bonner Hafen steht erneut vor einem Desaster. Dort können Schiffe derzeit nur in geringem Ausmaß beladen werden, weil der niedrige Rheinpegel neue Rekorde bricht. Werden manche Schiffe in Zukunft gar nicht mehr über den Rhein fahren können?

Rheinpegel soll vorerst nicht steigen

Abzuwarten bleibt nur, wie lange die hochgewachsene Pflanze von an Ort und Stelle verweilen kann, wenn der Rheinpegel wieder ansteigen sollte – was momentan allerdings aus meteorologischer Sicht noch dauern kann. Grundsätzlich sind Sonnenblumen in der Lage, bis in den Oktober hinein so schön zu blühen wie derzeit am immer ausgedehnter werdenden Rheinufer.