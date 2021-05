Mit dem Fall des Pflegekinds Anna aus Bad Honnef : „Akte Rheinland“ startet am Donnerstag in Staffel 3

Am 6. Mai startet die 3. Staffel des GA-Crime-Podcasts „Akte Rheinland“. Foto: elnavegante - stock.adobe.com/Pablo Caridad

Bad Honnef Am Donnerstag, 6. Mai, startet „Akte Rheinland“ in Staffel 3. In der ersten Episode geht es beim Crime-Podcast des Bonner General-Anzeigers um den Tod des Pflegekinds Anna aus Bad Honnef.

Ein neunjähriges Mädchen wird gewaltsam in einer Badewanne unter Wasser gedrückt und dort gehalten - so lange, bis es stirbt. Der grausame Fall des Pflegekindes Anna aus Bad Honnef erschütterte vor elf Jahren die Region. Anna hatte mindestens seit August 2009 zahlreiche Misshandlungen durch ihre Pflegeeltern, insbesondere die Mutter, erleiden müssen. Ihr wurden Nahrung und Flüssigkeit vorenthalten, sie wurde gefesselt und mit spitzen Gegenständen traktiert. Am 22. Juli 2010 endet ihr Martyrium - mit ihrem Tod.

Über den „Fall Anna“ geht es in der neuen Episode des Crime-Podcasts „Akte Rheinland“, die am Donnerstag, 6. Mai, erscheint. Damit beginnt die dritte Staffel des GA-Podcasts, in dem es alle zwei Wochen um Kriminalfälle aus Bonn und der Region geht. In der Episode „Vertuscht, verhindert, versagt - Der Fall Anna aus Bad Honnef“ sprechen GA-Redakteurin Anna Maria Beekes und Mitarbeiterin Sabrina Szameitat mit Hansjürgen Melzer über den Fall.

Melzer war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand Ende 2020 Reporter in der Redaktion Siebengebirge des GA. Er hat den Fall Anna hautnah miterlebt und berichtet von den Recherchen und auch davon, wie er die Ermittlungen, den Prozess und das Urteil gegen die Pflegeeltern persönlich erlebt hat.