Vandalismus im Naturschutzgebiet : Unbekannte zerstören im Siebengebirge Hinweise auf „Wege zur Wildnis“

Unbekannter beschneidet Setzlinge in Rottbitze : Baumfrevler zerstört 70 Jungbäume im Bad Honnefer Stadtwald Das „Tatwerkzeug“ nehmen in diesen Tagen viele zur Hand. Offenbar mit einer Astschere hat ein Unbekannter an einem abgelegenen Waldstück an der ICE-Strecke bei Rottbitze 70 Jungbäume zerstört. Was den Baumfrevler dazu trieb, ist unbekannt.