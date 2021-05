Unfall auf der A3 : 35-Jährige prallt am Thomasberg gegen Leitplanke

Eine 35-jährige Transit-Fahrerin fuhr auf der A3 am Thomasberg in Königswinter gegen die Mittel-Leitplanke und verletzte sich. Foto: Ralf Klodt

Siebengebirge Am Freitagabend ist eine 35-Jährige aus noch ungeklärter Ursache auf der A3 am Thomasberg von der Fahrbahn abgekommen und prallte gegen die Leitplanke. Sie wurde leicht verletzt.

Gegen 20 Uhr am Freitagabend fuhr eine 35-jährige Fahrerin eines Ford-Transits aus noch ungeklärten Gründen auf der A3 am Thomasberg in Königswinter gegen die Mittel-Leitplanke. Dabei wurde sie verletzt und vorsorglich zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht.