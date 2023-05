Ersthelfer leisten beeindruckende Hilfe A3 nach Unfall zwischenzeitlich komplett gesperrt

Siebengebirge · Auf der A3 im Siebengebirge hat sich am Sonntagnachmittag in Fahrtrichtung Siegburg ein Unfall ereignet. Die Ersthelfer leisteten beeindruckende Arbeit. Die A3 war in Richtung Siegburg zwischenzeitlich voll gesperrt.

15.05.2023, 14:34 Uhr

Die A3 war in Richtung Siegburg aufgrund des Unfalls zwischenzeitlich voll gesperrt. Foto: Ralf Klodt





Auf der A3 im Siebengebirge hat sich am Sonntagnachmittag ein Unfall ereignet, weswegen die Autobahn zwischenzeitlich voll gesperrt werden musste. Bereits ab der Anschlussstelle Siebengebirge fiel Augenzeugen ein Fahrzeug auf, dass mehrfach die Spur wechselte. Auf Höhe des Bockerother Bergs kam das Cabriolet schließlich von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere hundert Meter durch den Graben. Nach einem Zusammenstoß mit einem Brückenpfeiler der Brücke Scheurenstraße überschlug sich das Auto mehrfach. Der 86-jährige Fahrer konnte schnell befreit werden, seine 83-jährige Beifahrerin war jedoch länger im Auto gefangen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Sie wurde mit einem Rettungshubschrauber abgeflogen. Nachdem die Autobahn in Richtung Siegburg zwischenzeitlich voll gesperrt war, ist mittlerweile ein Fahrstreifen wieder frei. Ersthelfer leisten beeindruckende Hilfe Bevor die zahlreichen Einsatzkräfte zur Unfallstelle gelangten, leisteten eine Hand voll Ersthelfer beachtliche Hilfe. Unter ihnen befanden sich bemerkenswert viele Ärzte sowie ein Rettungssanitäter vom DRK Rösrath, der sich auf dem Rückweg von einer Rettungs- und Feuerwehrmesse in Fulda befand und mit einer Notfalltasche ausgerüstet war.

(ga)