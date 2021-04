Unfall auf der A3 : Drei verletzte Personen bei Kollision zweier Pkw in Höhe Bockeroth

Drei verletzte Personen bei Kollision zweier Pkw in Höhe Bockeroth

Siebengebirge Bei einer Kollision zweier Pkw auf der A3 bei Bockeroth wurden am Mittwochabend drei Personen verletzt. Zur Zeit bildet sich vor der Unfallstelle ein längerer Stau.

Gegen 19 Uhr am Mittwochabend sind auf der Autobahn A3 bei Bockeroth drei Personen bei einer Kollision zweier Pkw verletzt worden. Nach ersten Polizeiangaben stießen in Richtung Köln ein Seat Ibiza und ein Mercedes C-Klasse zusammen. Der Mercedes überschlug sich dabei. Zwei der Verletzten befanden sich in dem Mercedes.