Europäischer Salon in der „Villa Weingärtner“ in Unkel : Ex-Botschafter in Moskau wirbt für militärische Unterstützung der Ukraine

Auf Distanz zu Russland ging Ernst-Jörg von Studnitz, früherer deutscher Botschaft in Moskau, beim Europäischen Salon in Unkel. Foto: Privat

Unkel Einen aktuellen, spannenden Diskurs bot der dritte „Europäische Salon“ in Unkel. Dort war mit Ernst-Jörg von Studnitz der ehemalige deutsche Botschafter in Russland eingeladen, der in Sachen Ukraine-Krieg keineswegs auf der Seite seines einstigen Gastlandes steht.

Aus einem eher traurigen Anlass hatte die Villa Weingärtner in Unkel-Scheuren den zusätzlichen Abend ins Programm gehoben. Ernst-Jörg von Studnitz, von 1995 bis 2002 deutscher Botschafter in Moskau, unterhielt sich mit Volodymyr Perepadya, einem ukrainischen Germanisten, Journalisten und Historiker, der seit 2014 in Bad Honnef lebt.

Vier Tage nach Kriegsbeginn hatte von Studnitz am 28. Februar seinen „Orden der Freundschaft der Russischen Föderation“ zurückgegeben, was vom Publikum in Unkel mit Beifall quittiert wurde. Er wolle „mit einem ruchlosen Zerstörer des europäischen Friedens in keiner Weise verbunden sein“, so die Begründung des erfahrenen Diplomaten. Von Studnitz war viele Jahre Vorsitzender des Deutsch-Russischen Forums und Mitglied im Lenkungsausschuss des deutsch-russischen Petersburger Dialogs. Auf die Frage von Moderatorin Daniela Weingärtner, ob man hätte wissen können, was der einsame Mann im Kreml plante, antwortete er: „Ich bin jetzt zu dem Schluss gekommen, allerdings relativ spät erst, dass Putin das, was er jetzt durchführt, schon seit Jahren vorhat.“

Putins Ziel sei es, womöglich schon seit Amtsbeginn oder früher, Russland in den Grenzen des alten Sowjetreiches wiedererstehen zu lassen. Das glaubt auch Perepadya. Über Wolodymyr Selenskijs Wahl zum Staatspräsidenten war er zunächst nicht glücklich, hat aber seine Meinung mittlerweile revidiert. „Herr Selenskij konnte uns alle überzeugen, dass er für diese Zeitspanne die richtige Person ist. Ein tapferer Mann. Er kann die Frontlinie halten.“ Dem stimmt von Studnitz zu. „Er ist weit mehr als jemand, der früher mal ein Schauspieler war. Darüber ist er weit hinausgewachsen.

Unterschiedliche Standpunkte der europäischen Partner

Nach großer Einigkeit zu Beginn, unter dem ersten Schock, scheint es nun bei den westlichen Partnern zwei Flügel zu geben, was die Kriegsziele angeht. Großbritannien, die Balten und Osteuropa möchten die Ukraine so wirksam wie möglich militärisch unterstützen. Sie sagen, während es an der Front so gut läuft, sollte die Regierung keinesfalls Zugeständnisse an Putin machen, die ihn ermutigen könnten, morgen über eine Invasion in Moldau, Georgien oder gar Litauen nachzudenken. Die andere Seite – vor allem Frankreich und Deutschland – wollen den Krieg möglichst rasch beenden und dafür auch Gebietskonzessionen in Kauf nehmen.

Dazu von Studnitz: „Ich glaube es ist die Stunde gekommen, wo der Westen die Ukraine mit schweren Waffen unterstützen muss. Am Boden, in der Luft und über See.“ Auf Nachfrage, ob das auch bedeuten könne, dass ukrainische Piloten von einem polnischen Flugplatz aus ins Kriegsgebiet aufsteigen und damit die NATO sehr nah ans unmittelbare Kriegsgeschehen heranrückt, relativierte er: „Eine andere Variante wären höher reichende Flugabwehrgeschütze. Die braucht die Ukraine unbedingt. Und ich vermute die Amerikaner sind an dem Punkt, die jetzt zu liefern. Und wenn überdies noch schwere Waffen am Boden, also gepanzerte Artillerie, zur Verfügung steht, dann ist keineswegs ausgeschlossen, dass die offensichtlich von Russland geplante Offensive im Osten der Ukraine auch schiefgeht“, so der frühere Diplomat.

Ex-Botschafter in Moskau fordert harte Sanktionen gegen Russland

Harte Sanktionen hält der Exbotschafter für unumgänglich. Sie könnten, so seine Überzeugung, die Unzufriedenheit in Russland so weit steigern, dass der aus seiner Sicht „unumgänglich notwendige Putsch“ gegen Putin dadurch angefacht werden könnte.