Meteorologe Karsten Brandt : „Bis Sonntag hat im Wald niemand etwas verloren“

Interview Region Über Bonn und die Region zieht ein Orkantief hinweg. Der Bonner Wetterexperte Karsten Brandt rechnet für Freitagnacht mit dem Höhepunkt der Sturmserie.

Was erwartet die Menschen in der Region?

Karsten Brandt: Wir haben gleich drei Sturmtiefs, die in rascher Folge über uns hinwegziehen. Diese Serie ist tatsächlich ungewöhnlich. Nach dem ersten Sturmtief in der Nacht zu Donnerstag steht uns nach derzeitigem Stand das Schlimmste in der Nacht zu Samstag bevor: Dann müssen wir ab Freitagabend auch im Flachland mit Sturm der Windstärke zehn bis elf rechnen, auf den Gipfellagen im Siebengebirge auch mit Stärke zwölf. Ein drittes Sturmtief zieht Stand heute am Samstagnachmittag über uns hinweg, wird aber wohl weniger heftig ausfallen.