Zwei Drogendealer stehen vor Gericht : Verfahren um Hanf-Plantage in Bockeroth ist geplatzt

Königswinter/Bonn Der Prozess gegen zwei Drogendealer aus Bockeroth muss Ende des Sommer neu aufgerollt werden.

Viel ist nicht passiert an den insgesamt fünf Verhandlungstagen, die seit Anfang Mai im Verfahren um eine Cannabis-Plantage in Königswinter-Bockeroth angesetzt waren: Nach dem Auftakt am 4. Mai waren die folgenden vier Verhandlungstage wegen diverser Krankmeldungen aufgehoben worden. Zwei Mal ging es um Corona, zweimal um einen Magen-Darm-Infekt. Weil aber die Pause zwischen zwei Terminen im Allgemeinen nicht länger als drei Wochen sein darf, hat die 1. Große Strafkammer nun den Reset-Knopf gedrückt und das Verfahren ausgesetzt. Voraussichtlich erst ab Ende des Sommers heißt es nun „Alles auf Anfang“ in dem Prozess, in dem sich zwei Angeklagte unter anderem wegen gemeinschaftlichen Drogenhandels verantworten müssen.