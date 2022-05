Grüner Sonntag am 22. Mai in Oberpleis : Verkaufsoffener Sonntag startet mit Kulinarik, Natur, Schnäppchen – und erstmals einem Volkslauf

Der Grüne Sonntag lockt Besucher von nah und fern nach Oberpleis. Foto: Frank Homann

Oberpleis Der Grüne Sonntag ist eine Institution im Siebengebirge, der Besucher auch von fern lockt: Kulinarik, Schnäppchen und Sonderaktionen locken am 22. Mai nach Oberpleis. In diesem Jahr hat 20. Auflage sogar noch ein bisschen mehr zu bieten.



Von Gabriela Quarg

Attraktionen für die ganze Familie, kulinarische Leckereien, Schnäppchen und Sonderaktionen erwartet die Besucher am Sonntag, 22. Mai, in Oberpleis. Doch das ist längst nicht alles, was die 20. Auflage des Grünen Sonntag zu bieten hat: Erstmals findet an diesem Tag ein Volkslauf rund um die Bergmetropole statt.

Und für alle, die lieber durchs Grüne flanieren, als zu laufen, lädt die Biologische Station des Rhein-Sieg-Kreises zu einer Führung durch den Probsteigarten hinter der katholischen Kirche ein, der zu einem „Garten für Alle“ umgestaltet wird. „Wir freuen uns sehr, dass die Biostation beim Grünen Sonntag mit im Boot ist und das Projekt vorstellt“, erklärt Frank Rösgen, Vorsitzender des Werbekreises Oberpleis. Ebenso groß ist die Freude der Geschäftsleute, dass nach langer corona-bedingter Zwangspause die beliebte Frühlingsveranstaltung mit verkaufsoffenem Sonntag endlich wieder stattfinden kann: „Eigentlich hätten wir in diesem Jahr sonst schon zum 23. Grünen Sonntag einladen können“, so Rösgen.

Auch historische Traktoren könen während des Grünen Sonttags ausgiebig bestaunt werden. Foto: Frank Homann

Idee entstand wegen der vielen Baumschulen in der Region

2001 hatte die Veranstaltung erstmals stattgefunden, geprägt durch die vielen Baumschulen und Pflanzbetreibe aus der Region. Im Laufe der Zeit entwickelte sich der Grüne Sonntag dann immer mehr zu einem Event rund um das Thema „Einkaufen und Leben im Siebengebirge“.

Die Geschäfte haben an diesem Tag von 13 bis 18 Uhr geöffnet und werden wieder mit der ein oder anderen Überraschung, mit Sonderaktionen und Rabatten aufwarten. Um 14 Uhr findet die offizielle Eröffnung des Grünen Sonntag im Mathildenpark durch Bürgermeister Lutz Wagner statt. Hier fällt dann auch gleich im Anschluss der Startschuss für den zehn Kilometer langen Volkslauf durch das Pleiser Hinterland, bei dem insgesamt 220 Höhenmeter zu bewältigen sind.

Erstmals ein Volkslauf zum Grünen Sonntag

Für Schüler wird ein Ein-Kilometer-Lauf angeboten. Von den zehn Euro Startgeld (zwei Euro für Schüler) gehen jeweils zwei Euro an die Jugendhilfe in Königswinter, genauer gesagt an den Verein Simon Batta Jugendcoaching. Jeder Teilnehmer erhält eine Urkunde, die drei jeweils schnellsten werden besonders geehrt. Für die Organisation des Laufs hat der Werbekreis mit Joe Körbs einen erfahrenen Laufenthusiasten gewinnen können. Anmelden kann man sich im Internet unter www.laufen-im-rheinland.de.

Sportlich wird es ebenso auf dem Rathausplatz zugehen, auf dem sich der TuS Oberpleis mit seinen verschiedenen Abteilungen präsentiert. Die DLRG ist ebenfalls mit von der Partie und informiert auf dem Busbahnhof über ihr Angebot. Nicht fehlen dürfen beim Grünen Sonntag traditionell die Schlepperfreunde mit ihren historischen Traktoren. Gerne chauffieren die Besitzer der alten Vehikel auch Kinder durch den Ort.

Shuttledienst fährt Ittenbach, Thomasberg und Heisterbacherrott an

Erstmals wird es auf der Siegburger Straße einen großen Trödelmarkt geben. Anmeldungen sind hierfür noch beim Werbekreis (E-Mail: info@bergregion-koenigswinter.de) möglich. Mitmachen können alle, ausgenommen kommerzielle Händler. Die Standgebühr von zehn Euro pro Meter kommt ebenfalls der Jugendhilfe zu Gute. Um die Parkplatzsituation zu entspannen, bietet der Werbekreis wieder einen kostenlosen Shuttleservice an, der – auch das ist neu – nicht nur Heisterbacherrott und Thomasberg ansteuert, sondern auch Ittenbach.

Dieter Steinwarz, Geschäftsführer der Biologischen Station, freut sich, den Besuchern an diesem Tag die Fortschritte der Bauarbeiten im Probsteigarten zeigen zu können. Dort sind nämlich am vergangenen Donnerstag die Bagger angerückt: „Jetzt wird gebuddelt“. Geplant ist es, dass der Garten beim Apfelsonntag im September den Oberpleisern offiziell übergeben werden kann. „Wir werden dann einen wirklich schönen und tollen Garten präsentieren, der inklusiv, also für alle Menschen zugänglich ist.“